Le Cameroun menacé par un mouvement "craie morte"

Nombre de professeurs ne sont pas payés ou reçoivent un salaire partiel des mois, voire quelques années. Les grévistes réclament au gouvernement d'énormes arriérés de salaires, primes et allocations pour un total de 181 milliards de francs CFA. Quatre élèves désœuvrés jouent au Ludo sur un smartphone posé sur un banc. Quasi-désert, ce lycée de Nkonsamgba, une bourgade réputée frondeuse de l'ouest, est un des symboles d'un mouvement "craie morte" des profs au Cameroun, qui accusent le pouvoir de les "clochardiser".



Dans ce pays d'Afrique centrale de 28 millions d'habitants, un collectif d'enseignants de lycée dénommé "On a trop supporté" (OTS) a lancé le 21 février un mouvement de grève qui menace de s'étendre à d'autres secteurs. Ils réclament au gouvernement du président Paul Biya – 89 ans, dont près de 40 d'un pouvoir sans partage – d'énormes arriérés de salaires, primes et allocations pour 181 milliards de francs CFA, près de 276 millions d'euros. (VOA/AFP)



