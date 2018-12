Le Canada fait flamber le pétrole Les cours de l'or noir gagnent près de 5 %. L'Arabie saoudite et la Russie sont prêts à prolonger leur accord pour limiter les extractions. L'Alberta va réduire sa production de 325.000 barils par jour.





Après avoir enregistré son pire mois depuis 2008, le pétrole reprend un peu de hauteur. Lundi matin, les deux principaux indices du brut ont pris plus de 5 %. Le WTI, référence américaine, a gagné jusqu'à 5,73 %, à 53,85 dollars et le brent, référence européenne a pris jusqu'à 5,28 %, à 62,60 dollars. A la mi-séance les prix augmentent encore de près de 4 %. Ce rebond intervient alors que les prix du baril avaient dégringolé de plus de 30 % depuis leur dernier pic début octobre.



L'emballement des cours fait suite au G20. D'une part, la rencontre a débouché sur une trêve entre les Etats-Unis et la Chine. La guerre commerciale à laquelle se livrent les deux géants et principaux consommateurs de pétrole au monde, fait craindre un ralentissement de la croissance mondiale et de la demande en or noir.



Rapprochement russo-saoudien



D'autre part, au G20, à Buenos Aires, le président russe Vladimir Poutine a assuré que l'Arabie saoudite et la Russie étaient disposées à maintenir leur pacte pour soutenir les cours, sans toutefois préciser des volumes de réduction. En 2016, l'Opep, emmenée par le Royaume et la Russie, ont décidé ensemble de limiter les extractions d'or noir afin de rééquilibrer le marché.



« Nous nous sommes mis d'accord pour prolonger », cette entente, a déclaré Vladimir Poutine après s'être entretenu avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, « MBS ». Devant les caméras du monde entier, les deux chefs d'Etat ont échangé une poignée de mains très chaleureuse et de larges sourires, des gestes peu habituels de la part du président russe.



« Cela prépare le chemin à une décision commune pour réduire la production lors des réunions de jeudi et vendredi entre l'Opep et ses partenaires », commentent les analystes de Commerzbank. Le marché anticipe un accord sur une baisse de 1 million de barils par jour.



L'Alberta soutient les cours



Le rebond a été d'autant plus fort que le Canada a annoncé, à la surprise générale, qu'il allait lui aussi réduire sa production. La province d'Alberta va pomper 325.000 barils en moins par jour.



Cette décision s'explique par « une offre locale surabondante qui a envoyé les prix du pétrole canadien (Western Canada Select) sous les 20 dollars », rappellent les experts de Commerzbank. « Peut-être l'Opep devrait-elle envisager d'inviter le Canada à sa réunion », ironisent-ils. Le gouvernement albertain estime à 35 millions le nombre de barils qui attendent d'être exportés.



Une surprise n'arrivant jamais seule, le Qatar a fait savoir qu'il allait se retirer de l'Opep.











