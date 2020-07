Le Centre de Santé Annette Mbaye D’Erneville inaugure son deuxième bloc opératoire

Le Centre de Santé Annette Mbaye D’Erneville de Ouakam a inauguré, ce jeudi, son deuxième bloc opératoire. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du maire de Ouakam Samba Bathily Diallo, du personnel du Centre et des autorités sanitaires du district Ouest. Une occasion saisie par le maire pour féliciter le personnel de son travail […]

Le Centre de Santé Annette Mbaye D’Erneville de Ouakam a inauguré, ce jeudi, son deuxième bloc opératoire. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du maire de Ouakam Samba Bathily Diallo, du personnel du Centre et des autorités sanitaires du district Ouest. Une occasion saisie par le maire pour féliciter le personnel de son travail sans relâche pour des soins de qualité et de remercier tous les partenaires pour leur appui au Centre de Santé et particulièrement aux Éléments de l’armée française.

Selon le maire, cette cérémonie d’inauguration du bloc opératoire est un prétexte pour l’équipe municipale en rapport avec les acteurs de la santé de progresser dans la réalisation de notre politique de santé. » La commune a mis parmi ses priorités la santé et l’éducation et aujourd’hui nous pouvons dire que Ouakam est une commune gâtée par rapport aux autres municipalités du Sénégal. Elle dispose de cinq structures sanitaires publiques pour une population de 150.000 habitants sans compter les structures privées ».

Face au pouvoir d’achat des populations très faibles et pour sauver la vie des femmes enceintes, la commune a jugé nécessaire d’équiper ce deuxième bloc et a décidé de mettre à la disposition du Comité de Développement Sanitaire (CDS) 50 kits césariennes gratuites pour les premières patientes et une dotation de médicaments d’une valeur de 2,5 millions de francs CFA » a fait savoir M. Diallo.

L’édile de la commune s’est fixé comme objectif de faire du centre de santé Annette Mbaye D’Erneville, un centre de référence. Il veut aussi faire de Ouakam un hub dans le secteur de la santé.

Le secrétaire exécutif du Comité de Développement Sanitaire du centre de santé Annette Mbaye D’Erneville, a salué l’ouverture de ce bloc opératoire et l’appui de la mairie de Ouakam en kits et médicaments. Pour Pape Diouf, cette aide arrive dans un contexte particulier car les structures sanitaires sont impactées par la Covid-19.

