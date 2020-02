Le Club Bruges, une saison pour confirmer Bien parti pour finir premier de saison régulière avant les playoffs, le Club Bruges est assurément ce qu’il se fait de mieux en Belgique ces dernières années. Et forcément, les Blauw en Zwart peuvent remercier tout le staff technique, ainsi que l’entraîneur en place : Philippe Clément.

La Jupiler Pro League est un championnat de plus en plus réputé. En effet, ces dernières années, le championnat belge, pas forcément très regardé par les amateurs du ballon rond, a sorti de nombreux grands joueurs, qui font aujourd’hui les beaux jours des plus grands clubs européens : Axel Witsel (Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid) et Romelu Lukaku (Inter Milan). Et forcément, les recruteurs des clubs du Big5 ont un œil parfaitement avisé pour le plat pays avec cette belle formation, les idées de jeu claires et précises des entraîneurs et le championnat, plutôt débridé.



https://sports.bwin.be/fr/sports/football-4/paris-sportifs/europe-7/europa-league-18253 Le Club Bruges, une saison pour confirmerBien parti pour finir premier de saison régulière avant les playoffs, le Club Bruges est assurément ce qu’il se fait de mieux en Belgique ces dernières années. Et forcément, les Blauw en Zwart peuvent remercier tout le staff technique, ainsi que l’entraîneur en place : Philippe Clément.La Jupiler Pro League est un championnat de plus en plus réputé. En effet, ces dernières années, le championnat belge, pas forcément très regardé par les amateurs du ballon rond, a sorti de nombreux grands joueurs, qui font aujourd’hui les beaux jours des plus grands clubs européens : Axel Witsel (Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid) et Romelu Lukaku (Inter Milan). Et forcément, les recruteurs des clubs du Big5 ont un œil parfaitement avisé pour le plat pays avec cette belle formation, les idées de jeu claires et précises des entraîneurs et le championnat, plutôt débridé.Ces dernières années, le Club Bruges est clairement l’écurie qui tire son épingle du jeu en Jupiler Pro League. Emmenée par Philippe Clément, l’équipe brugeoise brille par sa qualité de jeu, les intentions offensives et les joueurs présents sur le terrain. Ainsi, les observateurs aguerris n’ont pas vraiment eu de surprise de voir les Blauw en Zwart faire de bons matchs de poule de Ligue des Champions, dans le groupe du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et de Galatasaray. Troisième de la poule et rebasculé en Ligue Europa, le club Bruges a notamment arraché un match nul au Stade Santiago Bernabeu (2-2), après avoir mené 2 buts à 0 en Espagne. Forcément, les jeunes joueurs ont tiré leur épingle du jeu dans ce résultat et la cote des joueurs explose, à l’image d’Emmanuel Dennis. Aujourd’hui en seizième de finale d’Europa League, les Belges devront réaliser un exploit pour passer en huitième après leur match nul à domicile 1-1 face à Manchester United . Il faudra assurer une victoire ou un score nul, supérieur ou égal à 2-2, à Old Trafford pour voir le tour suivant.En championnat, Bruges rattrape, petit à petit, son retard vis à vis des autres formations sur les dix dernières années. En effet, Anderlecht, en grande difficulté lors des deux dernières saisons, a souvent montré sa force dans le championnat belge. D’après une étude réalise pour le site de paris sportifs bwin, les Mauve et Blanc ont été la meilleure équipe en ce qui concerne la défense d’une avance au score. Lorsque le RSCA a marqué le premier but lors d’une rencontre lors des dix dernières saisons, le club belge s’est imposé dans 84,8% des cas. Le Club Bruges arrive en deuxième position juste derrière Anderlecht avec 84,3% des cas, tandis que Genk complète le top 3 (80,5%). Premier du championnat avec 64 points et seulement 1 seule défaite depuis le début de la saison, le Club Bruges, champion en 2017-2018, espère bien retrouver les sommets de la Jupiler Pro League en succédant à la Gantoise, deuxième du championnat. Les deux formations devraient, sauf surprise, se rencontrer en fin de saison pour les play-offs afin de montrer qui est le plus fort.SOURCES:https://sports.bwin.be/fr/news/football/renverser-le-matchhttps://sports.bwin.be/fr/sports/football-4/paris-sportifs/europe-7/europa-league-18253

