Le Cms perd devant ses 7 anciens directeurs licenciés

Samedi 9 Mars 2019

Le Crédit Mutuel du Sénégal (Cms) risque de payer une lourde ardoise du fait de la gestion des directeurs intérimaires qui l’ont dirigée depuis l’éviction de son Directeur Général Mohamed Ndiaye. En effet, la boite récemment reprise par Mbaye Dionne (responsable de l’Afp et maire de Ngoundiane) vient d’essuyer un cinglant revers devant les directeurs centraux licenciés par le directeur Robert Latyr Niane. En première instance le 20 février dernier, le Tribunal du travail a jugé abusifs les licenciements de Mayoni Thiam, Pape Makhtar Diop, Abdoulaye Ndaw, Arouna Soukouna, Youssoupha Doumbia, Cheikh Bara Diop et Thiouba Ndiaye. Ces directeurs centraux, accusés d’être les complices de l’ancien Dg, ont été bannis injustement par la directrice du Système financier de l’époque, Mme Tall. D’après nos sources, cette dernière avait actionné un certain Bamba Fall, actuellement en service à la Der, pour faire faire le sale boulot à l’intérimaire Robert Latyr Niane. Conséquence, ce dernier les a tous virés. En dépit de leur victoire devant le Tribunal du Travail, ils ont interjeté appel et demandent à être rétablis dans leurs droits. Un revers pour le Cms qui est en train de reprendre du poil de la bête avec son nouvel administrateur provisoire, puisque les agents de la boîte ont même perçu leur treizième mois.





