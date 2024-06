Le Cnftagr et la souveraineté alimentaire: Des techniciens en agriculture et génie rural, interpellent l’Etat

Les diplômés du Centre national de formation des techniciens en agriculture et génie rural (Cnftagr) de Ziguinchor, lancent un appel poignant aux nouvelles autorités. Face à un taux de réinsertion professionnelle alarmant, ces jeunes se retrouvent trop souvent sans emploi après leur cursus. Chaque année, ce centre de formation délivre des diplômes à plus de 40 étudiants, mais depuis 2018, seulement une fraction trouve sa place dans la fonction publique ou les structures agricoles nationales, indique Sekou Dabo, porte-parole des diplômés.



Ces jeunes, issus d’un concours national très sélectif, suivent une formation rigoureuse de trois ans, mêlant théorie et pratique et complétée par deux stages. Ils interpellent les nouvelles autorités, qui prônent la souveraineté alimentaire. « Nous dénonçons cette situation jusqu’à la dernière énergie et rappelons que nous sommes les acteurs essentiels pour atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire », insiste M. Dabo.











Bes Bi

