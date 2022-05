Le Collectif de la MBDF veut fédérer les associations luttant contre les violences faites aux femmes

Le Collectif de la Marche Blanche Des Femmes (MBDF), créé en 2019, s'est offusqué des violences faites aux femmes et aux enfants et qui sont devenues légion. A en croire une de ses membres, le mouvement veut fédérer toutes les associations existantes pour en faire une grande Association et les accompagner selon chaque domaine de compétence. C'était en marge de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce vendredi à Liberté 6 Extension.