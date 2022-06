Le Collectif des rappeurs Jaamou Sénégal demande l'arrestation de Ousmane Sonko, pour ses crimes impunis

14 morts le 3 mars 2021 suite à l'appel au mortal combat, pas de justice jusqu'ici et Ousmane Sonko est en liberté. 4 morts le 17 juin 2022 et pas de justice encore non plus. Ousmane Sonko qui avait appelé à l'insurrection, est toujours en liberté et en plus, demande à ce que son enfant aille à l'école, sa femme au marché. Mieux, Ousmane Sonko pour salir la mémoire de ces morts, appelle une énième fois à des concerts de casseroles. Jaamou sénégal demande l'arrestation de Ousmane Sonko pour ces crimes.