Le Comble des combles... (Par Abdourahmane Sow) Maudit soit le président des Etats Unis Donald Trump, et maudits soient ses alliés sionistes.

Nos contents d'avoir répandu le sang et le chaos en terre palestinienne par leur politique extrémiste, ils viennent aujourd'hui en vrais terroristes finir leur sale besogne d'extermination des musulmans de la Palestine par une ignominie sans précédent.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2017 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

Déclarer Jérusalem capitale d’Israël, n'est qu'une offense de plus aux peuples musulmans du monde. Un acte fort qui entre dans la mise en œuvre d'un programme de conquête des terres palestiniennes, où se dresse la très symbolique Masjid al Aqsa, un lieu saint de l'Islam.

Suite aux recommandations de notre saint prophète Seydina Mouhamad alayhi salatou wa salam, à défaut de moyens matériels, par le cœur et la langue, nous dénonçons. Nous crions notre grande amertume en tant que musulman et prions le bon Dieu d'entendre nos plaintes et complaintes face à l'oppresseur juif et américain.

Qu'Allah les maudisse eux et leurs alliés. Qu'ils soient des musulmans prétendus, ou des ennemis de l'islam à visages découverts.

Qu'Allah anéantisse leur plans et leurs complots, qu'Il les voue à l’échec eux et leurs présumées forces.

Par ailleurs, par ma langue, je dénonce ici la désunion des musulmans et je pointe du doigt ces garants déclarés et autoproclamés gardiens des fondamentaux de l'islam, qui sont les premiers complices d’Israël, des Etats Unis et leurs lèches culs de collaborateurs.

L'Arabie Saoudite, le Koweït, les Organismes islamiques et internationaux et j'en passe. Les premiers à donner cutis à ces arrogants imposteurs, terroristes dans l’âme et vrais dictateurs pour anéantir et dévaster l'islam et le peuple palestinien.

Ces prétendus garants de notre religion qui sont en réalité les premiers transgresseurs des principes de tolérance, d'amour et de solidarité qui fondent le dogme de l'islam. Les premiers à semer la discorde et l'inimitié fratricide au sein de la communauté musulmane par des guerres injustifiées, qui facilitent la division et le règne des ennemis de l'islam, moyennant des intérêts aux relents dictatoriaux et impérialistes.

Ils ferment les yeux sur l'agression et la domination d’Israël sur les peuples musulmans, et se liguent au diable américain et ses alliés européens pour massacrer les partisans de l'islam où qu'ils se trouvent. Ces imposteurs et partisans de satan traitent les musulmans de terroristes alors que, ce sont eux les vrais terroristes de ce monde.

Ils créent des guerres partout dans le monde, en Afrique et au Moyen Orient, ils renversent des régimes islamiques, tuent des présidents, organisent des coups d'Etats. Ils parrainent des génocides, commettent des crimes de guerres, des crimes contre l'humanité, financent et arment des groupes terroristes au nom de l'islam et reste impunis en toute complicité avec ces faibles et complexés "garants" des droits sacrés de l'Homme et des principes religieux.

Et l'ironie, c'est quand ils détruisent les Twin Towers ou World Trade Center, quand ils simulent des attentats chez eux, dans un mensonge bien orchestré pour des motifs d'invasion de pays musulmans riches en ressources naturelles.

Le pouvoir américain avec à sa tête Georges Bush fils et celui anglais avec Tony Blair, en véritables criminels, ont menti sans vergogne au monde entier en 2003, pour accaparer le pétrole irakien. Tout ça, sur la base de mensonges avérés et d'accusations fallacieuses de détentions d'arme de destruction massive.

Nicolas Sarkozy en complicité avec l'OTAN, la CEDEAO et quelques opportunistes et complexés présidents africains, dénués et démunis de la plus petite once de raison, de patriotisme, de courage et de cran, détruisit la Libye à partir de 2011.

Un pays où le niveau de vie d'un Libyen dépassait de loin celui d'un Russe ou d'un Brésilien en termes de sécurité sociale et de pouvoir financier, une Libye où règne aujourd'hui le chaos et l'apocalypse après le passage de la vision démocratique "salvatrice' de la France et ses ouailles.

Voila que maintenant, le "décret divin" du satané et damné Charlie Hebdo, nous nargue avec un sixième pilier de l'islam, attaquant et agressant ainsi notre foi au nom de la liberté d'expression et de la démocratie.

S'ils sont assez forts et aussi courageux qu'ils le prétendent (Trump, Israel et leurs acolytes), ils n'ont qu'à s'adresser à Poutine ou à la Corée du Nord, pour donner un sens à leur virilité.



De grâce, ce qu'il faut que les communautés du monde comprennent, c'est que tôt ou tard, tout cela prendra fin. Maintenant, la question que l'on se pose c'est le comment. En tant que musulman qui apprend à être conforme aux principes qui régissent notre religion, nous ne souhaitons que salam à tous au nom de la dignité humaine et au rang élevé qu'Allah le Tout Puissant a accordé à Ses créatures. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est dans l'intérêt de personne, que le choc tant redouté ait lieu, et qu’il est temps que les voix autorisées et les communautés du monde se fassent entendre.

Malheureusement, sans le savoir, ou en faisant semblant de ne pas savoir, nous nous précipitons dans une voie aux issues irréversiblement dévastatrices et sombres.

Ainsi, nous en appelons à la responsabilité de toutes les communautés du monde, quelque soit la confession religieuse, pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer à la préservation de la paix dans le monde avant qu'il ne soit top tard. Nous demandons aux organismes internationaux, à l’ONU, aux Organisations islamiques et de Défense de Droits de l’Homme, d’assurer leurs missions de protection des droits des communautés et de rappeler les Etats israélien et américain à l’ordre.

Evidemment, nous appelons aussi l’Etat du Sénégal, à assumer pleinement ses fonctions de Président en exercice du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du Peuple Palestinien, pour qu’il prenne toutes les mesures nécessaires, face à cette situation inacceptable.

L'islam est paix et il sera toujours paix. Il est incolore et inodore, mettant au même pied tous ses fidèles et vouant un respect absolu à toutes les autres religions. Attribuant un caractère sacré à l'homme, il recommande respect, amour et considération à l'égard de toute l'humanité. Mais l'islam c'est aussi, des recommandations fermes et irrémédiables à ses fidèles, pour recouvrer leur dignité et protéger leurs vies. Et en ce moment, la charge est top lourde et devient insupportable.

Malheur aux imposteurs et leurs souteneurs, malheur aux oppresseurs, malheur aux injustes de ce monde qui qu'ils soient et où qu'ils soient. Qu'ils connaissent un jour le comble des combles.

Et le Comble des combles, ce sera ce jour où l'oppresseur sera l'oppressé.

Ce sera la justice irrévocable du Tout Puissant Allah.

L'Essentiel, Mouhamad!

Par souci et par conviction, vive Mouhamad, vive l'islam!



Abdourahmane SOW

Citoyen sénégalais

Président de la Commission Orientations et Stratégies COS/M23





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook