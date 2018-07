Le Comité consultatif du Mémorial « Le Joola » installé

Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a présidé mardi à Dakar la cérémonie officielle d’installation du comité consultatif du mémorial du bateau « Le Joola », un organe dont le but est de contribuer à l’orientation stratégique et au suivi de l’exécution du projet.



M. Coulibaly, s’exprimant à cette occasion, a rappelé que le comité mis en place par arrêté devra « veiller à la production de documents de qualité tout au long du processus de réalisation du projet » dédié à la mémoire des victimes du naufrage du bateau ’’Le Joola’’, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002.



Il aura notamment pour mission de formuler des avis et propositions à l’attention du ministère de la Culture, « en vue d’une bonne et consensuelle exécution », en vue de l’atteinte des objectifs assignés au mémorial du bateau « Le Joola », a souligné le ministre de la Culture.



Le secrétaire général du ministre de la Culture va assurer la présidence de ce comité devant compter un secrétaire permanent en la personne de l’administrateur du Mémorial.

D’autres agents membres du ministère de la Culture vont siéger au sein de ce comité, de même des représentants des autorités locales de Ziguinchor et des familles des victimes.



« Le comité consultatif se réunira sur convocation de son président une fois tous le six mois et à chaque fois que de besoin. Il peut inviter à ses sessions toute personnes physique en raison de sa compétence sur les questions à examiner », a précisé M. Coulibaly.

Le ministre de la Culture a signalé que ce dispositif sera complété au niveau régional par un comité de suivi qui sera installé à Ziguinchor sous la présidence du gouverneur de région.



Un arrêté va préciser les attributions et la composition de cd comité de suivi.

Si l’on en croit Abdou Latif Coulibaly, « des pas importants » ont déjà été franchis dans la réalisation de cette « œuvre importante » pour l’Etat du Sénégal.



« Nous avons identifié un site sur lequel on travaille. Il reste encore des contraintes à lever, mais j’ambitionne de démarrer les travaux avant la fin de l’année 2018 pour les terminer en fin 2019 », a-t-il annoncé.



Il a fait savoir que le mémorial du bateau ’’Le Joola’’ est destiné à être « un site de recueillements, de prières mais aussi un musée », avec un contenu qui permettrait d’avoir « un rapport direct » avec les victimes.



A travers ce mémorial, l’Etat du Sénégal compte perpétuer le souvenir des victimes du naufrage du bateau ’’Le Joola’’, intervenu au large des côtes gambiennes et qui a fait 1863 morts.



Le ministère de la Culture, répondant au nom de l’Etat à une demande réitéré des familles des victimes, a initié une large concertation avec tous les acteurs concernés, laquelle a abouti au choix d’implanter le mémorial à Ziguinchor.

Un comité de concertation a été mis en place et un concours national d’architecture lancé pour la réalisation du mémorial avec l’appui de l’Ordre des architectes.

(Source : APS)