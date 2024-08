Le Commissaire Ibrahima Dieng nommé Directeur de la Daf

Le commissaire de police principal Ibrahima Dieng, alors patron des services de renseignements dans la capitale, avait été muté comme commissaire central de… Tambacounda. Ce alors qu’il n’avait fait que du renseignement durant toute sa carrière ! ce qui lui avait valu cette mutation en forme de sanction ? Le fait d’être le beau-frère du chef du protocole d’Ousmane Sonko, alors opposant à abatte et ennemi public numéro 1 du régime du président Macky Sall, constate LeTémoin.



Avec l’accession au pouvoir du Président Diomaye Faye, et la nomination d’Ousmane Sonko comme Premier ministre, non seulement le commissaire Ibrahima Dieng revient par la grande porte mais encore il hérite d’une direction stratégique : la DAF ou direction de l’Automatisation des Fichiers qui gère toutes les cartes nationales d’identité mais aussi les cartes d’électeur !