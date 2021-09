Le Communique du conseil des ministres du mercredi 29 septembre 2021 Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|







A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a adressé ses vifs remerciements ainsi que ses chaleureuses félicitations au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou MBACKE, pour l’accueil exceptionnel, lors de sa visite de courtoisie, et le succès de l’organisation de la 127ème édition du Grand Magal de Touba.





Le Président de la République a également adressé ses félicitations au Gouvernement et à l’ensemble des services de l’Etat, pour la mobilisation notable qui a permis le déroulement satisfaisant de cet événement religieux de très grande envergure.





Le Chef de l’Etat invite, par ailleurs, le Gouvernement, à renforcer la dynamique de développement de l’agglomération Touba-Mbacké, par l’intensification des réalisations d’infrastructures routières, électriques, hydrauliques et d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) en vue d’améliorer le cadre de vie des populations.



Abordant la question liée à la densification de la carte sanitaire et du développement optimal du système de santé, le Président de la République invite le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de l’Hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, un établissement sanitaire de référence dont l’entretien et la gestion au quotidien doivent répondre aux meilleures normes internationales en la matière.





Le Chef de l’Etat demande, dans cet élan, au Ministre de la Santé, d’engager une réflexion stratégique sur l’optimisation de la carte sanitaire et des ressources humaines et financières du secteur, dans le cadre du plan d’investissement en finalisation.





Le Président de la République rappelle, par ailleurs, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, les efforts remarquables consentis par l’Etat pour lutter efficacement contre la Covid-19 et la nécessité, dans un contexte de baisse significative des contaminations, de maintenir durablement la veille sanitaire, de faire respecter les mesures barrières requises, d’intensifier la vaccination de nouvelles cibles afin d’éviter toute poussée épidémique.





Le Chef de l’Etat informe, enfin, le Conseil qu’il présidera prochainement après l’audience qu’il accordera à l’ordre des médecins, une réunion présidentielle sur le développement sanitaire avec la participation de toutes les parties prenantes. Poursuivant sa communication, le Président de la République est revenu sur l’hommage rendu par la Nation aux victimes du naufrage du bateau "Le Joola", en s’inclinant devant la mémoire des disparus et en réaffirmant son engagement permanent à marquer davantage la solidarité de l’Etat aux familles des victimes notamment aux orphelins.





A cet égard, le Chef de l’Etat demande aux ministres concernés de préparer, en relation avec les familles des victimes, un programme consensuel de célébration, à Ziguinchor, du 20ème anniversaire du naufrage en 2022 qui sera l’occasion de rendre un hommage national - symbolique et historique, avec l’édification fonctionnelle du Musée-Mémoire dédié aux disparus.



Abordant la question liée à l’intensification des programmes de désenclavement et de développement des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, le Président de la République rappelle qu’il a engagé, depuis 2012, un programme sans précédent de désenclavement et de développement de ces régions administratives, avec la réalisation notable du Pont sur le fleuve Gambie, le renforcement des dessertes aérienne et maritime des zones sud, à des tarifs accessibles aux populations afin de relancer l’économie locale.



Dans cette optique, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à accélérer les travaux du Pont de Marssassoum, de la boucle du Boudié, de celle de Kalounayes ainsi que la réhabilitation programmée de la route Sénoba-Bignona, la réhabilitation/reconstruction rapide des Ponts de Tobor, Emile BADIANE, Baïla et Diouloulou.





Le Président de la République souligne, également, l’impératif d’intensifier la modernisation des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skiring, tout en intégrant, dans les perspectives stratégiques, les études de faisabilité de l’aéroport international de Tobor.



Le Chef de l’Etat rappelle, enfin, au Gouvernement, l’urgence de hâter le lancement et le développement de l’agropole Sud, de même que l’intensification de l’électrification des communes de la région de Sédhiou où il procédera, prochainement lors de sa tournée économique dans cette région, à l’inauguration de l’Hôpital de niveau 2 de 150 lits.





Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :

la préparation de la campagne de commercialisation agricole 2021-2022: sur ce point, le Président de la République demande au Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, d’une part, d’anticiper en relation avec les acteurs, sur toutes les mesures à prendre afin d’assurer un bon déroulement de la prochaine campagne de commercialisation des produits agricoles et, d’autre part, de veiller à la régularisation dynamique de la campagne de commercialisation arachidière, à la satisfaction des producteurs et des industriels de la filière. la prise en charge correcte des personnes vivant avec un handicap : sur ce point le Chef de l’Etat a indiqué qu’il accorde une attention toute particulière à leur forte implication dans le développement national et a invité le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à engager avec les acteurs concernés, l’évaluation de l’application intégrale de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010, plus de 10 ans après son entrée en vigueur.

Le Président de la République félicite, à l’occasion, les lions malentendants qui ont remporté le tournoi africain de Football à Nairobi le 26 septembre dernier.



Le Chef de l’Etat a clos sa communication par son agenda diplomatique, en revenant sur sa participation à la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.





AU TITRE DES COMMUNICATIONS



- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles ;



- Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la mission du FMI relative à la 4 ème revue de l’ICPE ;



- Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;





- Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la célébration de « octobre rose » dédiée à la lutte contre le cancer du sein et sur la riposte à la double pandémie du VIH et de la COVID-19 en Afrique de l’ouest et du centre qui sera organisée à Dakar du 31 Octobre au 2 Novembre 2021 par ONUSIDA ;



- Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et la campagne agricole 2021-2022 ;



- Le Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a fait une communication sur l’état d’avancement des programmes d’équités territoriales



- Le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises a fait une communication sur l’état des lieux de la préparation du Sénégal à l’exposition universelle Dubaï 2020 ;



- Le Ministre auprès du Président de la République, en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent a fait une communication sur le projet phare de création de 20 centres de développement artisanaux et la situation de la filière sel dans la région de Fatick.





AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté :



- Le projet de loi organique modifiant la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

- Le projet de loi autorisant la création de la Société nationale de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’Etat ;





- Le projet de décret relatif aux conditions de création, d’établissement, d’utilisation, de certification et de classification des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne publique ainsi qu’aux servitudes aéronautiques et du contrôle de l’Etat ;





- Le projet de décret portant dénomination de l’établissement public de Santé de niveau III de Touba Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim ;





- Le projet de décret portant dénomination de l’Etablissement public de Santé de niveau I de Mbour Centre hospitalier Thierno Mouhamadoul Mansour BARRO. Source : https://www.exclusif.net/Le-Communique-du-conseil-...

