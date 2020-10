Le Consulat du Sénégal à Paris fermé après la détection d'un cas positif au coronavirus

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Le Consulat du Sénégal à Paris a été fermé après la détection d'un cas positif et de plusieurs autres cas suspects à la Covid-19, rapporte Les Echos. Ainsi, tous les services de passeports et de cartes nationales d'identité resteront fermés jusqu'au vendredi 16 octobre prochain.



