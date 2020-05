Le Coronavirus pèse lourd aussi au Ghana: un seul homme contamine plus de 500 personnes dans une usine de poisson

Atteint du Coronavirus, un seul ouvrier a créé plus de 500 nouveaux cas de coronavirus dans une seule et même usine à Tema, sur la côte atlantique du pays.



Ces cas ont été détectés dans une usine de transformation de poissons, à Tema, une plaque tournante de la pêche ghanéenne, située à 25 kilomètres de Accra, la capitale.



Le pays compte plus de 4 700 cas confirmés et ces 533 nouvelles infections représentent à elles seules, les 11% dans le pays.