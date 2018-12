Le DG de la DOUANE secoue encore le cocotier ! Dakarposte, qui a ses réseaux de renseignements un peu partout publie en exclusivité la note de service concernant nos vaillants "soldats de l'Economie". Un vaste chamboulement qui porte bien évidemment l'estampille de l'actuel DG de la Douane Sénégalaise.



La mesure des affectations concerne des vérificateurs, agents brevetés et préposés de la Douane.



A noter que l'agent breveté Pape Ibrahima Sangharé, du nom de ce gabelou ,très décrié au Port de Dakar notamment par l'association des transitaires, a été affecté à l'aéroport AIBD.



Nous publions in extenso la note de service afin que nul n'en ignore !

