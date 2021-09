Le Décès de Me Alioune Badara Cisse toujours marquant : L’émouvant hommage Mme Innocence Ntap Ndiaye Assurément la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social (HCDS), Mme Innocence Ntap Ndiaye, est très affectée par la disparition de Me Alioune Badara Cissé. Et on était surtout loin de soupçonner la proximité liant les deux personnes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021

Hier, en marge de la signature du protocole d’accord portant recrutement des travailleurs intérimaires de C2K à Dangote Cement, la présidente de l’institution a fait observer une minute de silence à l’assistance pour la mémoire du défunt médiateur.



Les deux partageaient le champ de la médiation. Me Alioune Badara Cissé gérait la médiation entre l’administration et ses usagers alors que la présidente Innocence Ntap Ndiaye s’illustrait plus entre les mandants tripartites (Gouvernement/patronat et partenaires sociaux).



« Dans une complicité totale, nous menions nos missions. Je n’ai pas voulu me perdre dans ce flot d’hommages qui ont suivi ton décès. Tu n’aurais pas reconnu ta sœur. J’ai préféré être aux côtés de ma sœur Néné Diane Ndao. Que dis-je ma consœur à l’université de Dakar. Ton confrère Maître Laity Ndiaye lui a consacré quelques lignes moi je lui consacre mon hommage. L’adage ne dit-il pas que derrière un grand homme il y a toujours une grande dame ? Oui hommage à Néné. Cette épouse discrète mais forte qui a su partager sa vie avec un homme public, de surcroit politique connu et reconnu pour son humanisme. Rest In Peace, Maitre. Luce Aeterna » écrit la présidente Innocence Ntap Ndiaye

