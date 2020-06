Le Dg de Batiplus, Christian Samra, placé sous contrôle judiciaire Selon les informations de Libération online, le Dg de Batiplus, Christian Samra, vient d’être placé sous contrôle judiciaire par le doyen des juges pour association de malfaiteurs, faux en écritures de commerce, abus de confiance et blanchiment.



Dans cette affaire révélée en exclusivité par Libération quotidien, Rachelle Sleytaly, une employée, a été emprisonnée alors que le Dg était aussi visé dans le réquisitoire du parquet.



Retour sur cette affaire



Nos confrères de Libération révélaient en exclusivité que le parquet de Dakar avait requis le placement sous mandat de dépôt de Christian Chabel Samra, directeur général de Baptiplus, une filiale du groupe Farès. En effet, ce dernier avait porté plainte contre Rachelle Sleytaly qu’il accusait d’abus de confiance portant sur 125 millions de Fcfa et poussières. Mais lors de l’enquête, les enquêteurs de la Section de Recherches ont découvert que Samra avait lui-même fait sortir, sur quatre ans, quelques 2,8 milliards des caisses de Batiplus.



La demande de mise en liberté provisoire, introduite par Rachelle Sleytaly, seule à être déférée après enquête avant son incarcération, a été rejetée. Pendant ce temps, Christian Chabel Samra, continue de vaquer tranquillement à ses occupations.



Pour rappel, à la suite d’un rapport du commissaire aux comptes, Akm audit et conseil, Christian Chabel Samra avait déposé plainte après signalement d’un écart de 125, 072 millions de Fcfa. D’après lui, la responsabilité de Rachelle Sleytaly serait établie puisque c’est elle qui gérait le coffre.



Lors de son interrogatoire, Rachelle Sleytaly avait formellement nié les accusations contre elle. Elle avait fourni aux enquêteurs un document de plusieurs pages attestant que 2,8 milliards de Fcfa ont été puisés du coffre et remis au courtier M. Fall, sans écriture comptable, sur instruction du directeur général.

