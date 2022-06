Le Dg de la police salue les performances des policiers de Thiès

Le Directeur Général de la Police nationale a démarré une tournée pour aller à la rencontre de ses hommes en service dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis, selon des sources de Seneweb. L’Inspecteur général Seydou Bocar Yague était ce mardi matin dans la capitale du Rail. Il était accompagné d’une délégation composée du commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, Directeur de la Sécurité publique (Dsp), du Directeur du Budget et du Matériel, entre autres autorités policières. A cette occasion, le DGPN s’est entretenu avec le commissaire central de Thiès, ses collaborateurs et le chef de service de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) locale.



Au cours de cette rencontre, les bilans des activités menées par les unités de la police ont été présentés à la hiérarchie. Prenant la parole, l’Inspecteur général Seydou Bocar Yague a salué la bonne performance des policiers de Thiès dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Le DGPN a vivement félicité ses éléments avant de les inviter à garder le cap d’après des sources de Seneweb. Pour rappel, la commune de Thiès compte deux commissariats. Il s’agit du commissariat central et du commissariat du premier arrondissement ainsi que trois postes de police (Médina Fall, Parcelles Assainies et Nguenth).

