Le Directeur de Cabinet du ministre de l’Hydraulique et de l'Assainissement a présenté les vœux du personnel Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2018 à 14:18 commentaire(s)| Le Directeur de Cabinet du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Seck a porté le message de tout le personnel du secteur. Etreint par l’émotion et la solennité de l'événement, M. Séne n'a pu retenir ses larmes au moment de dévoiler le nom de "l’homme de l’année" de ce ministère, à savoir l’ancien directeur de l’OFOR (Office des forages ruraux), Lansana Gagny Sakho.

Le Directeur de Cabinet a profité de l’occasion pour revenir sur les réalisations de l’année écoulée et dresser les perspectives pour l’année 2018 dans le secteur.





