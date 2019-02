Le Directeur général de Tigo démissionne

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

La société de télécommunication Tigo est sans Directeur général depuis le 31 janvier dernier. Mass Thiam, qui en faisait office et réputé être un proche du Président du conseil d'administration (Pca), Yérim Sow, a rendu le tablier.



Une information maintenue secrète et rendue publique par le syndicaliste Alioune Badara Seck. Non sans dénoncer la situation "chaotique" qui continue de prévaloir à Tigo. Nous y reviendrons.











seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos