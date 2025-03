Le FDR en visite à Touba : Les entraves et travers du nouveau régime détaillés à Serigne Mountakha Mbacké En visite chez es guides réigieux du Sénéga, avec entre autres responsables de l’opposition, Amadou Mame Diop, Modou Diagne Fada, Mansour Faye, Omar Sarr, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), était hier à la ville sainte de Touba pour expliquer à Serigne Mountakha Mbacké son khalife général, les entraves et travers du nouveau régime. Modou Diagne Fada, leur porte-parole du jour..

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Mars 2025 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|



