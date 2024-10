Le FMI exhorte le Sénégal à adopter des mesures audacieuses, pour réduire sa dette publique Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Le Fonds monétaire international (FMI) recommande au Sénégal de mettre en place des mesures audacieuses et rapides afin de garantir la viabilité de ses finances publiques et de réduire sa dette nationale. ‘’À l’avenir, il est essentiel que les autorités [sénégalaises] mettent en œuvre des mesures audacieuses et rapides pour […] Sénégal Atlanticactu/ FMI/ Saliou Ndong Le Fonds monétaire international (FMI) recommande au Sénégal de mettre en place des mesures audacieuses et rapides afin de garantir la viabilité de ses finances publiques et de réduire sa dette nationale. ‘’À l’avenir, il est essentiel que les autorités [sénégalaises] mettent en œuvre des mesures audacieuses et rapides pour assurer la viabilité des finances publiques et placer la dette publique sur une trajectoire décroissante’’, recommande Edward Gemayel, un fonctionnaire du FMI, aux autorités du pays. ‘’La Loi de finances 2025 représente une occasion cruciale pour le gouvernement de réaffirmer son engagement en faveur des réformes essentielles et de répondre aux défis structurels de longue date’’, signale M. Gemayel à la fin d’une mission effectuée à Dakar du 9 au 16 octobre. D’après un communiqué de l’institution financière reçu par l’APS le mercredi 16 octobre, celle-ci considère, à l’issue de sa mission, que « des actions stratégiques visant à renforcer la mobilisation des recettes domestiques » pourraient « encourager la discipline budgétaire et renforcer la confiance dans la gouvernance publique » au Sénégal.



Source : Source : https://atlanticactu.com/58211-2/... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager