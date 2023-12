Le Fonds Monétaire International met à la disposition du Sénégal, un montant de166 milliards FCfa

Après avoir défendu brillamment le vote du budget 2024, Mamadou Moustapha Ba ministre des Finances et du Budget et ses équipes peuvent afficher le sourire. En effet, le FMI a approuvé, à l’unanimité, le dossier du Sénégal pour un montant de 166 milliards de fcfa.



Cette approbation sanctionne ainsi positivement les résultats satisfaisants enregistrés par le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique économique et budgétaire et traduit la reconnaissance des réformes d’envergure entreprises en matière de transparence et de lutte contre le changement climatique.



Adou FAYE



Bonne nouvelle pour les finances publiques. Le Conseil d’Administration du FMI hier, 13 décembre 2023, a approuvé, à l’unanimité, le dossier du Sénégal pour un montant de 166 milliards FCfa.Source : https://www.lejecos.com/Le-Fonds-Monetaire-Interna...