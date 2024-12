Le Forum du Justiciable appelle à l’unité, pour financer l'ambitieux projet d'Ousmane Sonko

« Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt, la Déclaration de politique générale du Premier Ministre Ousmane Sonko. C’est un référentiel ambitieux qui témoigne d’une vision claire, pour une transformation systémique de notre pays. Cependant, force est de constater que la mise en œuvre de ce projet titanesque, est un grand défi que le régime actuel devra relever avec l’ensemble des Sénégalais, mais également tous les partenaires au développement comme le FMI, la Banque mondiale, la BAD…. », a fait savoir le Forum du Justiciable, dans un communiqué parcouru par "Sud Quotidien".



La même source ajoute : « la concrétisation de ce projet nécessite la mobilisation de moyens colossaux. D’où le plaidoyer et l’appel pressant que le Forum du Justiciable lance à tous les partenaires financiers et techniques et aux citoyens Sénégalais, pour la réussite de cet ambitieux programme ». Le Forum du Justiciable se dit « conscient du rôle important que peut jouer la société civile, dans la sensibilisation pour l’accomplissement volontaire des obligations fiscales par les contribuables ». Il rappelle ainsi aux « citoyens sénégalais, que la capacité des pouvoirs publics à réaliser, avec pertinence, leurs missions, dépend de la disponibilité des fonds publics, composés majoritairement de recettes fiscales ». Selon le Forum du Justiciable « l ’accroissement desdites recettes, nécessite une adhésion de l’assujetti au financement des charges collectives, à travers l’acquittement volontaire de l’impôt dû ».













SudQuotidien.sn