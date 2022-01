Le Français Benjamin Brière condamné à huit ans de prison en Iran Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 17:11 | | 0 commentaire(s)| Cette condamnation pour « espionnage » intervient alors que l'Iran et les grandes puissances, notamment la France, mènent des négociations à Vienne pour faire revivre l'accord nucléaire de 2015.

Selon l'un de ses avocats, Benjamin Brière a été condamné à huit ans de prison pour espionnage et propagande contre le régime. Il a en outre été condamné à huit mois de prison supplémentaires pour « propagande » contre le régime iranien. Il a décidé de faire appel de sa condamnation, a indiqué son avocat iranien à l'agence de presse Reuters.



Le Français de 36 ans qui s'est toujours présenté comme un touriste, a été arrêté en mai 2020 pour avoir pris « des photographies de zones interdites » avec un drone de loisir dans un parc naturel en Iran.



Benjamin Brière a entamé une grève de la faim fin décembre parce que les autorités pénitentiaires ne l'ont pas autorisé à contacter par téléphone sa famille à l'occasion du nouvel an, rappelle notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Cette peine intervient alors que la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, assignée à résidence depuis octobre 2020, a été à nouveau incarcérée. Elle avait été arrêtée en juin 2019 avant d'être condamnée en mai 2020 à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, ce qu'elle a toujours démenti.

Accueil Envoyer à un ami Partager