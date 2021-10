Le Gabon au Commonwealth? Pour "ne plus subir le chantage de la France dans le concert des nations" Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|





Source : De plus en plus de pays africains tentent de s’affranchir de la zone d’influence française en cherchant de nouveaux partenariats bilatéraux et multilatéraux. C’est le cas du Gabon qui a engagé depuis peu une campagne pour l’intégration au Commonwealth.Source : https://fr.sputniknews.com/20211027/le-gabon-au-co...

