Le Garde des Sceaux plaide pour une nouvelle dynamique dans la profession notariale
Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2023 à 21:13

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall se dit ouvert «aux échanges sur une réforme de la formation initiale et continue des notaires afin de favoriser une bonne administration de la Justice ». M. Fall présidait ce 25 mai, l'ouverture officielle des Journées du notaire, sur le thème «le notaire et l'environnement des affaires». Le ministre de la Justice a salué ces Journées du notariat, portant sur une thématique d'actualité «dans un contexte de mutations inéluctables de nos sociétés ». Il est d'avis qu'elles vont contribuer à impulser une nouvelle dynamique dans la profession notariale, pour mieux renforcer la stabilité et la sécurité dans le monde des affaires. Le garde des Sceaux se dit très favorables à l'installation des notaires, à l'intérieur du pays. Ce maillage jouent « un rôle central dans l'application de la règle de droit» , est-il d'avis. Ismaïla Madior Fall relève en outre que «les dernières nominations ont permis un maillage en notariat au niveau national. Elles ont permis de donner une meilleure image de la profession par un rajeunissement, une plus grande féminisation et enfin une plus grande ouverture du notariat». O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-garde-des-sceaux-plaide-pou...

