« Le Général Mansour Seck confond pilotage à vue et dossier judiciaire" (Les avocats d’Imam Ndao)

Mardi 26 Juin 2018

Dans un entretien accordé à L'Observateur, le Général Mamadou Mansour Seck soutient ceci: "Imam Ndao et Cie préparaient quelque chose contre le Sénégal, parce qu’on a donné des informations".



Le Général Mamadou Mansour Seck a raté une occasion historique de se taire en violant son devoir de réserve. Ses propos relatifs au dossier Imam Ndao sont radicalement inexacts et dénués de tout fondement juridique.



Par respect à son rang, il aurait dû mieux ne faire aucun commentaire sur un dossier pendant devant la justice. Surtout qu’il n’a aucune maîtrise des faits du dossier encore moins de ses contours juridiques. Ses propos sont manifestement indignes de son rang et créditent davantage, s’il en était besoin, la thèse du complot contre Imam Alioune Ndao ». Certainement que le Général Seck confond pilotage à vue et dossier judiciaire. »



Me Moussa Sarr coordonnateur des avocats d’Imam Ndao

