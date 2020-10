«Le Grand Magal de Touba s'est déroulé sans incidence négative sur l'évolution de la Covid-19" (Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma)

« Le Grand Magal de Touba s'est déroulé sans incidence négative sur l'évolution de la Covid-19 ». Tels sont les propos tenus, d'emblée , par le coordinateur de la Commission culture et communication du Comité d'organisation, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, hier, lors d’une conférence de presse organisée à la salle de conférence de la résidence Khadim Rassoul, sise à Darou Marnane.



En effet, écrit "Libération online", selon le tableau comparatif, sur 16.592 tests réalisés 14 jours avant le Magal, 408 cas positifs ont été enregistrés contre 302 pour 13.368 tests faits durant les 14 jours qui se sont écoulés après la célébration de l'événement religieux.



A en croire Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, ces résultats probants ont été obtenus grâce à la vision du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui a instruit le comité d'organisation à mettre sur place l'Unité d'alerte et de prévention épidémiologique (Uape), dirigée par le professeur Lamine Guèye, et qui avait pour objectif de freiner la propagation de la maladie à coronavirus.



En outre, le coordinateur de la Commission culture et communication n'a pas manqué de préciser : « Aujourd’hui, les gens qui s'agitaient pour contre-carrer l'organisation du Grand Magal, ont déchanté car l'événement s'est déroulé dans d'excellentes conditions malgré le contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. En plus, aucune activité culturelle n'a été annulée, on les a même renforcées à travers le mode visioconférence, permettant ainsi à ceux qui n'étaient pas présents, de pouvoir vivre les temps forts du Grand Magal de Touba ».

