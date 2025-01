Le Groupe Leral félicite Ousmane Sonko pour sa réponse ferme à Emmanuel Macron

Le Groupe Leral adresse ses félicitations au président de Pastef, Ousmane Sonko, pour sa déclaration courageuse en réponse aux propos tenus aujourd’hui, par le Président français Emmanuel Macron. Ce dernier a affirmé que le départ des bases françaises des pays africains, aurait été négocié avec ces États, tout en précisant que la France avait, par politesse, consenti à laisser ces nations annoncer ces décisions.



Ousmane Sonko a vigoureusement réfuté cette affirmation concernant le Sénégal, soulignant qu’aucune discussion ou négociation n’avait eu lieu avec la France. Il a rappelé que cette décision, fruit de la seule volonté du Sénégal, incarne la souveraineté et l’indépendance de notre nation.



Mieux encore, Sonko n’a pas manqué de souligner les limites de la France en matière de légitimité et de capacité à garantir la sécurité et la souveraineté des pays africains. Il a rappelé des épisodes historiques où la France a joué un rôle actif dans la déstabilisation de certaines nations africaines, notamment en Libye, avec des conséquences dramatiques sur la sécurité et la stabilité du Sahel.



Le leader sénégalais a également répondu aux propos de Macron, insinuant que l’Afrique doit sa souveraineté à la France, en rappelant que cette dernière doit sa liberté actuelle aux soldats africains. Ces derniers, parfois mobilisés de force, ont sacrifié leurs vies lors de la Seconde Guerre mondiale, pour défendre la France contre l’occupation allemande.



Le Groupe Leral salue cette déclaration forte et digne, qui réaffirme la position du Sénégal en tant que nation souveraine, libre de ses choix et prête à défendre ses intérêts face à toute tentative de remise en cause de son indépendance.