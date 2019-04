Le Hackathon au Forum de Dakar/ Afrika Innovation Thème : « le numérique au cœur du développement durable »

La deuxième journée du forum de Dakar a été longue et riche,ce matin le team Hackaton en compagnie de la star planétaire Mr Youssou Ndour s’est dirigé au monument de la Renaissance pour une visite guidée après une conférence sur la création de start-up. Ce passage à ce joyau architectural est d’une importance capitale pour les acteurs du numérique qui ont l’ambition de visualiser en performance les caractères spéciaux de ce site symbolique.



Après cette journée le team Hackathon s’est redirigé à l’hôtel King Fahd pour assister aux différentes sessions qui ont été vitales pour les acteurs par la présence d’une ressource humaine de qualité.Nous pouvons citer les différents intervenants : Mr David Valentiny CEO STUDIO267.COM ( BRUSSELS), Mr Amadou FALL CEO HELIX TECHNOLOGIE GROUP, Mme Marie Chantal UWITONZE CEO BEES 55 (Origine Rwandaise) et pleins d’autres experts internationaux.

Ensuite le team a terminé la deuxième journée par un voyage dans l’île de Gorée qui regorge l’histoire de l’humanité,un patrimoine historique classé. Ce voyage rentre dans le but de redynamiser le secteur touristique par le biais du numérique,rendre beaucoup plus attractif nos sites touristiques, et Gorée représente un maillon important de ce secteur.

Le Ministre d’État Youssou Ndour après avoir montré les visiteurs le caractère historique de la ville, il a profité en lançant un appel à l’État du Sénégal et la communauté internationale à la réhabilitation de certains anciens bâtiments qui représentent un patrimoine historique mondial.