Le Hezbollah affirme avoir tiré un missile balistique sur le QG du Mossad près de Tel-Aviv

Le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir tiré pour la première fois depuis près d'un an de violences un missile balistique sur Israël, affirmant avoir visé le quartier général du Mossad, les services de renseignements extérieurs israéliens, près de Tel-Aviv.



Dans un communiqué, le puissant mouvement pro-iranien a précisé avoir "lancé un missile balistique Qader 1 à 06H30 (03H30 GMT) mercredi (...) visant le quartier général du Mossad dans la banlieue de Tel-Aviv".



La formation islamiste a ajouté que le QG du Mossad était "responsable de l'assassinat des dirigeants" du Hezbollah "et des explosions des bipeurs et des talkie-walkies".



L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté le missile tiré depuis le Liban.



"A la suite des sirènes qui ont retenti dans les régions de Tel-Aviv et de Netanya, un missile sol-sol a été identifié en provenance du Liban et a été intercepté par la défense aérienne", a déclaré un porte-parole militaire.



C'est la première fois depuis le début des violences entre Israël et le Hezbollah, au lendemain du début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, que la formation armée par l'Iran annonce avoir lancé un missile balistique sur Israël.



Depuis lundi, d'intenses frappes israéliennes visent ses bastions dans le sud et l'est du Liban ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, faisant au moins 558 morts.



Ces attaques sont survenues après plusieurs coups durs pour le Hezbollah la semaine dernière: des explosions meurtrières ont touché les appareils de transmission du mouvement, et une frappe israélienne a fait 55 morts, décapitant sa force d'élite, al-Radwan, dont le chef Ibrahim Aqil a été tué.



Mardi soir, un autre responsable militaire du Hezbollah, Ibrahim Mohammed Kobeissi, avait été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.



Afp