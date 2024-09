Le Hezbollah confirme la mort de son chef, Hassan Nasrallah

Le Hezbollah a annoncé, samedi, dans un communiqué, la mort de son chef Hassan Nasrallah, après que l’armée israélienne a déclaré, plus tôt l’avoir tué, ont indiqué plusieurs médias.



‘’Le maître de la résistance’’, Hassan Nasrallah, ‘’s’est déplacé aux côtés de son Seigneur en tant que grand martyr”, a déclaré le mouvement chiite libanais po-iranien, ajoutant qu’‘’il a rejoint la caravane des martyrs de Karbala” et “ses compagnons, les immortels martyrs dont il a dirigé la marche pendant trente ans, les menant de victoire en victoire”.



Samedi, Israël avait déclaré avoir tué avoir le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dans une frappe la veille sur la banlieue sud de Beyrouth.



Dans son communiqué, le Hezbollah s’est engagé à ‘’poursuivre la guerre sainte contre l’ennemi et en soutien à la Palestine’’.

Aps