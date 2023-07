Le Kenya se dit prêt à diriger une force multinationale en Haïti

Le Kenya a annoncé samedi qu'il était prêt à prendre la tête d'une force multinationale en Haïti et à déployer 1.000 policiers dans ce pays des Caraïbes déchiré par les conflits, une fois son offre acceptée.



"Le Kenya a accepté d'envisager positivement de prendre la tête d'une force multinationale en Haïti. Le Kenya s'engage à déployer un contingent de 1.000 policiers pour aider à former et aider la police haïtienne à rétablir la normalité dans le pays et à protéger les installations stratégiques", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

