Le Khalife de Saré Mamady appelle à une élection apaisée et responsable : “Sans la paix, il n’y a pas de prospérité”, Chérif Alhaïba Aïdara À quelques jours des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024, Chérif Alhaïba Aïdara, Khalife Général de Saré Mamady, a publié un message fort en direction des acteurs politiques et du peuple sénégalais. Dans ce communiqué, il exhorte les citoyens à adopter une posture de responsabilité et à faire preuve de maturité démocratique pour que le scrutin se déroule dans un climat de paix et de concorde.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 10:29

Le guide religieux a rappelé que la paix constitue un fondement essentiel pour bâtir une économie prospère et concrétiser l’ambition d’un Sénégal stable, uni et harmonieux. « Sans la paix, notre vision d’un Sénégal prospère, uni et stable ne peut se construire », a-t-il souligné, insistant sur l'importance d’un environnement pacifié pour le développement du pays.



Rejet de la violence verbale et physique



Chérif Aïdara a également condamné les dérives verbales et la montée des invectives dans l’espace public, estimant que la violence, quelle qu’en soit la forme, n’a pas sa place dans une démocratie. « Je dis non à cette nouvelle forme d’expression publique caractérisée par l’invective et l’outrance », a-t-il affirmé, invitant les acteurs politiques et les citoyens à privilégier des modes d’expression respectueux et responsables.



Le Khalife a lancé un appel au peuple sénégalais, l’invitant à une prise de conscience collective pour bannir la violence sous toutes ses formes. « Nous devons comprendre que la violence, d’où qu’elle vienne, ne peut avoir raison en démocratie », a-t-il insisté.



Un appel à l’unité nationale et à l’acceptation des résultats



Alors que les Sénégalais s’apprêtent à se rendre aux urnes, le Khalife a exhorté les citoyens à accepter les résultats du scrutin, quel qu’en soit l’issue. Il a insisté sur l’importance de maintenir la cohésion sociale et la sérénité après les élections, rappelant que « l’intérêt supérieur de la nation doit primer au soir du 17 novembre ».



Dans un monde en proie à de nombreuses turbulences, il a encouragé les Sénégalais à se montrer fiers de leur modèle démocratique, souvent cité en exemple à travers le monde, et à relever ensemble les défis à venir.



Pour conclure, Chérif Alhaïba Aïdara a invoqué la bénédiction divine en ces termes : « Qu’ ALLAH LE TOUT-PUISSANT protège notre Nation et bénisse le peuple du Sénégal ! »



