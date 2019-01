Le Khalife général des Mourides aux journalistes: "Tâchez de ne dire que la vérité et gardez-vous de raconter des contre-vérités"

En marge d’un séminaire sur la couverture de la Présidentielle de 2019, le Khalife général des Mourides a reçu hier les reporters (journalistes, camaramen, cadreurs…) de la presse régionale (Diourbel), venus lui solliciter des prières.



Dans ses propos rapportés par L’Observateur, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a invité ses hôtes à toujours œuvrer dans le sens de la vérité. "Vous savez distinguer la vérité du mensonge. Alors, tâchez de ne dire que la vérité et gardez-vous de raconter des contrevérités", enjoint-il. Un journaliste bien éduqué et vertueux veillera à ce qu’il dira et écrira".



Invitant ses hôtes à faire preuve de responsabilité, le khalife dira : "Vous êtes journalistes, on vous reproche des choses, mais ce n’est pas vérifié. Parce qu’on ne peut pas tous vous mettre dans le même sac. Vous n'êtes pas tous pareils et les perceptions différent selon l’information".



Pour rappel, le séminaire de 72h organisé le samedi 26 janvier 2019 à l’intention de la presse régionale de Diourbel portait sur le thème : "Médias et Présidentielle : Pour une bonne couverture". Il a été animé par les journalistes Mame Less Camara, Ibrahima Bakhoum et Mame Ngor Ngom.

