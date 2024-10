Le LYNAQUE de Sédhiou ouvre ses portes le 4 novembre prochain (ministère) Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Les cours vont débuter au lycée nation armée pour la qualité et l’équité (LYNAQUE) de Sédhiou (sud) le lundi 4 novembre prochain, annonce le ministère de l’Education nationale dans un communiqué. Le LYNAQUE de Sédhiou va ainsi accueillir sa première promotion d’élèves, selon le texte. “Cet établissement innovant a été créé pour offrir aux jeunes Sénégalais une formation de qualité alliant rigueur académique et discipline militaire”, renseigne le ministère. Il représente un modèle de lycée visant à “promouvoir l’équité, la citoyenneté et l’excellence dans les domaines des mathématiques, des sciences, des technologies et du numérique”, indique la même source. Elle ajoute que le LYNAQUE de Sédhiou est un modèle sur lequel les pouvoirs publics comptent s’appuyer pour former “un capital humain capable de relever les défis d’un Sénégal uni souverain et prospère”. Dans cet esprit, le ministère de l’Education nationale invite l’ensemble de la communauté éducative à “encourager et à soutenir les élèves dans leur quête d’excellence”. Les régions de Sédhiou et Kaffrine abritent les deux premiers LYNAQUE dont l’ouverture avait été annoncée pour cette rentrée par les ministères de l’Education nationale et des Forces armées dans un communiqué conjoint paru le 2 septembre dernier.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76347-le-lynaque-de-...

