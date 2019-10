Le Lamantin est à la recherche de nouveaux talents : Masseuse, Electricien Batiment ou froid etc... Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2019 à 13:12 commentaire(s)|

Voici les profils recherchés :



TECHNICIEN SPECIALISTE FROID



TECHNICIEN SPECIALISTE MATERIEL LAVERIE ET BUANDERIE



TECHNICIEN ELECTRICIEN



ESTHETICIENNE – MASSEUSE (langue française courante)



COORDINATEUR SEMINAIRES ET BANQUETS



CHEF STEWART



ASSISTANT GOUVERNANTE







Si vous souhaitez rejoindre notre équipe envoyez votre cv à l’adresse suivante : secretaire@lelamantin.com





Accueil Envoyer à un ami Partager