Le Lion de Guédiawaye est de retour : Balla Gaye 2 va-t-il récupérer sa couronne de roi des arènes ? (Décryptage Leral.net)

Après deux saisons blanches 2016-2017, 2017-2018, le vœu presque pieux de Balla Gaye 2 était de renouer avec la victoire, afin de hisser les voiles vers la reconquête du titre du Roi des arènes. En montrant samedi par, la bagarre, qu’on considérait comme son point faible, le fils de Double Less ou Oumar Sakho pour les intimes, a démontré face au troisième Tigre de Fass qu’il était le portrait-robot même du lutteur complet, qui s'en donnera à cœur joie de reconquérir le titre de Roi des arènes qu’il avait glané à seulement 23 ans. Son combat contre Gris Bordeaux lui permet légitimement de regarder l’horizon, avec l’espoir lointain d’être Roi des arènes à nouveau.



Gagner un combat et entamer, pour le futur, le travail titanesque de la récupération de sa couronne de Roi des arènes. Tel était le défi futuriste et compliqué de Balla Gaye 2. Mais, beaucoup de spécialistes étaient sceptiques à propos des moyens physico-technico-mystiques par lesquels, le fils de Double Less devait réaliser son dessein de rattraper le temps perdu. Ces chantiers épousaient alors les contours d’une chimère sportive, même si Impossible n’était pas BG2.



Et contre Gris Bordeaux, malgré un look de carnaval, avec une coiffure blonde presque antipathique, Balla Gaye a démontré qu’il était le lutteur de l’arène le plus complet, qui avait caché à tout le monde ses talents de bagarreur intrépide.



Et le visage bouffi de Gris Bordeaux qui, pourtant, tout en étant, le meilleur boxeur de l’arène, a parfois « fui » devant son adversaire pour privilégier la lutte pure comme à ses débuts. Devant l’éternel « chat tigré », Balla Gaye 2 a démontré qu’il était le Lion authentique.



Après s’être payé le scalp du vieux briscard Moustapha Guèye, il avait fracassé les mythes Modou Lô et Yékini, en leur infligeant leurs premières défaites en arène de leur carrière en 2012. Par la suite, il avait magistralement conservé son titre en dominant son challenger Tapha Tine en 2013. Mais, le Balla Gaye 2, originel, a, par la suite, sombré dans le Ko sportif total, en comptabilisant deux cinglantes défaites contre Bombardier (Mbour) en 2014 et Eumeu Sène (Tay Shinger) en 2015.



C’était Mohammed Ndao Tyson son idole. Mais, après avoir battu les lutteurs de toute sa génération, BG2 avait commis le meurtre du maître en battant le lutteur à la bannière étoilée.



A l’époque, BG2 avait l’étoffe d’un champion. Mais, beaucoup d’eau a coulé sur les ponts. Le BG2 balèze contre Yékini, avec son embonpoint et sa sérénité, a muté comme un virus, vers un BG2 physiquement impuissant et méconnaissable techniquement contre Bombardier et Eumeu Sène.



Dernièrement, BG2 apparaissait comme un mur affaissé, une muraille qui a été ébranlée de toutes parts. C’est comme un gladiateur qui a perdu sa cuirasse, son armure et son épée et qui s’est retranché dans une citadelle de doutes et de phobies. Mais aujourd’hui, BG2 est prêt pour le Colisée.



Comment appréhender l’avenir de Balla Gaye 2, Bombardier avait été formel : «Quand la boule tournera, je serai Roi des arènes» et quand la boule a tourné, le champion de Mbour est devenu le boss des arènes sénégalaises, en battant Modou Lô et Balla Gaye 2.



Aujourd’hui, BG2 qui a perdu son lustre d’antan, est de retour parmi les Gladiateurs. Après avoir passé son temps à faire de la Com pour la paix en Casamance, ou encore, faire des apparitions dans la série télévisée du groupe Soleil Levant, "Wiri Wiri", aux côtés de Soumboulou Bathily, la sœur de sa femme, Boury. Sportivement les fans d’un champion comme BG2, voulaient autre chose. Une victoire avec la manière et après le combat contre Gris, il faudra craindre Balla Gaye dans la bagarre.



Surtout au moment où Modou Lô, récent vainqueur de Gris Bordeaux, d’Eumeu Sène, de Lac de Guiers 2, commence même à le snober. Ce qui pourrait poser à Balla Gaye 2 un problème d’adversaire de «prestige». Or, un combat contre Modou Lô pourrait même être risqué, en cas de défaite. Alors qu’Emeu Sène, qui a terrassé deux fois, le lion de Guédiawaye, rechignera à l’affronter une troisième fois. Mais, il va toutefois tenter sportivement sa chance de reprendre la couronne de de la tête de Bombardier. Une autre paire de manches.



Toutefois, les soupçons de prise de produits anabolisants qui, aurait transformé le corps de BG2 en lambeaux, ne sont plus toujours aussi réels au vu de la forme étincelante contre Gris Bordeaux samedi dernier.



Enfin, sur le plan local, BG2 a repris le leadership de Guédiawaye à Lac de Guiers 2, suite à la défaite de ce dernier contre Modou Lô. Ce dernier a vu sa cote de popularité dans la Banlieue grimper après ses victoires sur Papa Sow et Yékini. Mais, Modou Lô a freiné son ascension. Et un combat Balla Gaye 2, Modou Lô n’est pas à occulter à l’avenir au vu du potentiel évènementiel et marketing des deux icones de la lutte sénégalaise. Eumeu Sène, Bombardier aussi. Suivez mon regard…













Massène DIOP Leral.net