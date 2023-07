Le MAESE informe : Le 206010, un numéro désormais dédié à la prise de rendez-vous pour la légalisation administrative Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2023 à 20:58 commentaire(s)| C’est une Information qui émane du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MAESE), qui sera accueilie avec un ouf de soulagement !

Pour la légalisation des documents d’état-civil, il y a la mise en service le 27 juin 2023 par la SONATEL du numéro 206010, exclusivement dédié au service de prise de rendez-vous pour la légalisation des documents administratifs de nos compatriotes .



Plus clairement donc, les personnes ne devraient plus se déplacer pour aller sur place pour s’enregistrer sur les listes.



Le service de prise de rendez-vous démarre le lundi 3 Juillet 2023.



Toutefois, précise-t-on, les RDV sont fixés pour 150 personnes par jour et du lundi au jeudi.



