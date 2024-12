Le MESRI Dr Abdourahmane Diouf a inauguré de la Maison du SAES à Thiès, un engagement pour un enseignement supérieur de qualité Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2024 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ce samedi 14 décembre, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a inauguré la Maison du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) à Thiès, un projet emblématique pour le syndicat. L’événement a été l’occasion de souligner l’importance de protéger les droits des enseignants et de promouvoir un enseignement supérieur de qualité […] XALIMANEWS-Ce samedi 14 décembre, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a inauguré la Maison du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) à Thiès, un projet emblématique pour le syndicat. L’événement a été l’occasion de souligner l’importance de protéger les droits des enseignants et de promouvoir un enseignement supérieur de qualité à travers une approche réformiste. Ce samedi 14 décembre, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, accompagné de sa délégation, a assisté à l’inauguration de la Maison du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) à Thiès. Cette cérémonie a été l’occasion pour le Secrétaire général du SAES et les porteurs du projet de rappeler l’histoire de cet édifice et de réaffirmer leur volonté de le perpétuer dans toutes les universités du pays. Le Ministre a, par ailleurs, exprimé sa grande satisfaction quant à l’approche adoptée par le SAES, soulignant qu’elle n’est pas seulement revendicative, mais aussi porteuse de promesses pour un enseignement supérieur de qualité. Il a aussi insisté sur l’importance de protéger les droits acquis et de placer les enseignants au cœur de toutes les réformes.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/le-mesri-dr-abdourahmane-...

