Le Magal annuel de Mbacké Kajoor célébré le 12 décembre prochain (Organisateurs) Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023

Louga, le 28 novembre (APS) – Le khalife de la famille de Serigne Yadaly Bara Mbacké, Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Fall, célèbre ce 12 décembre le grand magal de Mbacké Kajoor, marquant la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké (1891-1936), a appris l’APS des organisateurs, jeudi.

‘’Cet événement religieux sera l’occasion de vivifier les œuvres et enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et de Serigne Mouhamadou Lamine Bara, sous le Ndigueul du khalife générale des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, et de Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Sidy Makhtar Mbacké, khalife de la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Ibn Khadimoul Rassoul’’, a déclaré Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Fall.

Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Fall, président de l’Organisation musulmane africaine pour la solidarité, place le Magal sous le signe de « la recherche d’une paix durable au Sénégal et dans le monde, pour un monde solidaire, inspiré des valeurs de l’islam ».

