Le Mali va t-il tourner le dos à la France? La junte militaire réserve sa première rencontre aux Russes

Les nouvelles autorités Maliennes vont -elles tourner le dos à la france,? En tout cas la junte Militaire au pouvoir a réservé sa première rencontre diplomatique ce vendredi 21 août 2020 à l’ambassadeur de Russie RU Igor Anatolievitch Gromyko. Et selon nos informations le gouvernement est prêt à accompagner CNSP.



La france qui reste non seulement un partenaire historique et militaire n'est pas dans l'agenda de ceux jeunes officiers. "La France n’a plus sa place au Mali. La Rencontre entre Le Comité National pour le Salut du Peuple- CNSP et les diplomates russes est début.

Beaucoup de vieux politiciens seront écartés. Le CNSP prendra le temps qu’il faut avant d’organiser de nouvelles élections", nous confie une personnalité proche de la junte.





D'ailleurs selon nos informations plusieurs mutins ont fait leur formation en Russie. Le sentiment anti français est de plus en plus développé dans ce pays depuis l'arrivée de IBK à la tete du pays.

Source : https://www.exclusif.net/Le-Mali-va-t-il-tourner-l...