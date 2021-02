Le Mexique n’a pas eu gain de cause Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Tout, sauf trois oeuvres, s’est vendu, à des prix élevés. Pour un total de 2 539.125€, taxes comprises. Rien de bien extraordinaire à cela pensera-t-on… les pièces les plus importantes n’ont pas fait autant que prévu et les prix des "petites choses" ont quintuplé les estimations. Mais il faut préciser que cette vente aurait trè...





Mardi 9 février à Paris, Christie's proposait à la vente sous le nom de "Quetzalcoatl, Le serpent à plumes", quarante pièces de très grande valeur pour certaines.

