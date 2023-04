Le Ministre Abdoulaye Sow présente ses condoléances à la famille de feu Oumar Sow, Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture Chapeau : Le Ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Sow, exprime sa tristesse et sa profonde peine suite au décès de Monsieur Oumar Sow, Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au sein de son ministère. Il rend hommage à un homme d'une grande intégrité, reconnu pour son dévouement et sa générosité, et présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la communauté de l'urbanisme au Sénégal.



Le Ministre Abdoulaye Sow est profondément attristé par la nouvelle du décès de Monsieur Oumar Sow, survenu ce matin. Feu Oumar Sow était le Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au sein du ministère que le Ministre Sow dirige. Dans un communiqué, le Ministre Abdoulaye Sow exprime sa peine et rend hommage à la mémoire d'un homme d'une probité inégalée.



"Oumar était un collaborateur dévoué et très compétent, animé d'une générosité exemplaire", déclare le Ministre Abdoulaye Sow. "Sa disparition est une immense perte pour le ministère de l'urbanisme et pour le Sénégal tout entier. Son engagement envers son travail et ses valeurs étaient incontestables, et il laissera un vide profond dans nos cœurs et dans nos équipes."



Le Ministre Abdoulaye Sow présente également ses sincères condoléances à l'épouse, aux enfants et à toute la famille de feu Oumar Sow, ainsi qu'au Président de la République. Il exprime sa solidarité envers la famille de l'urbanisme dans son ensemble et envers tous ceux qui ont connu et travaillé avec Oumar Sow.



"Que le Paradis soit sa demeure éternelle. Amine !", conclut le Ministre Abdoulaye Sow, témoignant ainsi de son respect et de son admiration envers feu Oumar Sow, dont l'héritage d'intégrité et de dévouement restera gravé dans les mémoires.

