Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop à Tamba : " nous nous engageons auprès des collectivités territoriales à contribuer à la relance de l'économie de base..." Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juin 2020 à 14:40 | | 0 commentaire(s)| Toujours dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19, Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop a effectué une visite dans la région de Tambacounda. Une étape qui a permis de rencontrer les acteurs de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire afin de leur apporter un apport financier pour relancer les activités.

En tournée nationale, Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop était ce jeudi dans le Sénégal Oriental , plus précisément dans la région de Tambacounda. En effet, à l'image des autres régions, la pandémie de la Covid-19, n'a pas épargné les principales activités économiques de cette région où la production de banane, de l'élevage et le commerce, constituent un atout de développement qui touche une bonne partie de la population.



Dans les locaux de la mutuelle d'épargne et de crédit de l'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie (APROVAG) où s'est tenue la cérémonie, les acteurs, sans manquer de relever les difficultés liées à l'impact de la crise, ont exprimé leur soulagement de recevoir une aide et des subventions financières qui vont leur permettre de redresser les activités. Ainsi, en collaboration avec la POSTE , la région de Tambacounda bénéficie d’un montant global de 78 200 000 FCFA au profit des mutuelles isolées et des acteurs de l’économie sociale et solidaire afin de les rendre plus solides, plus résilients et plus compétitifs. Cette enveloppe est répartie comme suit :

- 28 200 000 F CFA, au profit des acteurs de l’ESS ;

- 50 000 000 F CFA, pour la Mutuelle APROVAG. Cet appui comprend un fonds de crédit d’un montant de 30.000.000 FCFA pour renforcer la production de crédit de la mutuelle et un appui technique de 20 millions F CFA pour la prise en charge de certains frais dans le cadre du redressement de la mutuelle.



En présence des autorités administratives et locales, Le Ministre en charge de la microfinance a rappelé à l'assistance de redoubler les efforts pour endiguer la pandémie de la Covid-19 qui est la cause de cette situation difficile que le secteur de la microfinance est entrain de vivre . Elle affirme que la solidarité, plus que nécessaire , est gage de succès de tous les combats menés au quotidien aux côtés du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales et de l'administration territoriale ,sous la conduite éclairée de Son Excellence Monsieur Le Président Macky Sall, pour lutter contre la pandémie du coranavirus .

