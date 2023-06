Le Ministre des Affaires étrangères Aissata Tall Sall au Parlement européen: « Le Sénégal est un État de droit, un pays de dialogue » Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023 à 21:17 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall, s’est adressé au Parlement européen, hier, sur la situation du Sénégal. Revenant sur les évènements de début juin, la patronne de la diplomatie sénégalaise a affirmé que le Sénégal est et reste un État de droit. Pour elle, notre pays a été […] Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aissata Tall Sall, s’est adressé au Parlement européen, hier, sur la situation du Sénégal. Revenant sur les évènements de début juin, la patronne de la diplomatie sénégalaise a affirmé que le Sénégal est et reste un État de droit. Pour elle, notre pays a été attaqué par des bandes organisées et une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les décès et les destructions de biens qui ne resteront pas impunis. Aissata Tall Sall a présenté, hier, au Parlement européen, la situation qui prévaut au Sénégal, suite aux évènements des 1er et 2 juin. Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a expliqué aux parlementaires de l’Union européenne (Ue) que le Sénégal est et demeure un pays de droit. « Je sais que ces évènements sont un sujet sur lequel vous souhaitez m’entendre. C’est également un sujet sur lequel je voudrais m’exprimer sans tabou et en toute transparence », a dit d’emblée le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. « Le Sénégal n’est pas seulement un état de droit. C’est aussi et surtout un pays de paix et de dialogue où les différends politiques se règlent par le dialogue et la concertation », a souligné Aissata Tall Sall, évoquant les résultats du dialogue national présentés samedi dernier.

Elle a rappelé que le Sénégal a connu des troubles politiques comme de nombreux autres pays, à l’approche d’une élection majeure. Cependant, elle a précisé que « ce qui s’est passé au Sénégal les 1er et 2 juin 2023 est sans précédent dans notre histoire ». Revenant sur les faits, la patronne de la diplomatie sénégalaise a indiqué qu’à la suite de sa condamnation à deux de prison ferme, dans le procès l’opposant à Adji Sarr, « Ousmane Sonko a instigué et provoqué de violents troubles pour rejeter la décision de justice alors même qu’il avait délibérément refusé de comparaitre pour se défendre ». Aissata Tall Sall ajoute « que c’est suite à son appel que des bandes organisées et armées ont semé le désordre, la violence et parfois la mort, détruisant les biens publics et privés ».

Le Ministre des Affaires étrangères, énumérant les actes de violence, a dénoncé le fait que « les bandes organisées » ont brulé ainsi une partie de l’université Cheikh Anta Diop, l’une des premières d’Afrique, pillé des banques et autres établissements de commerce. Pire, renchérit-elle, « ces bandes organisées ont failli, si ce n’était pas la vigilance et le professionnalisme de nos forces de sécurité, s’attaquer aux infrastructures névralgiques en sabotant les installations d’eau, d’électricité et de transport public à Dakar ». Pour Aissata Tall Sall, l’objectif était d’installer le chaos à Dakar et de rendre le pays ingouvernable.

Devant les parlementaires européens, Aissata Tall Sall a affirmé que « des forces tapis au sein du mouvement salafiste et de bandes entrainées et armées ont voulu s’emparer de notre pays, mettre à terre la République et l’attaquer dans ce qu’elle a de plus sacré, c’est-à-dire un État debout et fort, une démocratie soutenue et ancrée et surtout une stabilité politique et sociale ». Oumar KANDE « Les responsabilités seront situées et les sanctions appliquées sans faille » Toutefois, la diplomate a assuré que, malgré la violence du choc, l’État du Sénégal a su résister, rétablir l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens. Regrettant les 16 morts aussi bien chez les manifestants que chez les forces de l’ordre, Aissata Tall Sall a informé qu’une enquête a été ouverte. « La justice est en train de faire son travail et il suivra son cours jusqu’à son aboutissement. Les responsabilités seront situées et toutes les sanctions qui doivent en découler seront appliquées sans faille et avec toute la rigueur requise par la loi », a promis le Ministre des Affaires étrangères.

En outre, elle a dit la reconnaissance du Sénégal à l’Ue pour son soutien à son processus démocratique. Au nom de tout ce qui lie le Sénégal à l’Ue, elle a demandé au Parlement européen d’être aux côtés du Sénégal, de son peuple et de sa démocratie pour renforcer les liens d’amitié et de coopération qui unissent notre pays à l’Ue.

Dans leurs intervenions, les députés du Parlement européen ont assuré aussi que leur structure va poursuivre sa coopération avec le Sénégal, « réputé depuis toujours pour sa stabilité ». Certains ont exhorté le Président Macky Sall à garantir la stabilité politique en se prononçant sur une supposée troisième candidature que d’aucuns considèrent comme illégale. O. KANDE



Source : Source : https://lesoleil.sn/le-ministre-des-affaires-etran...

