Le Mouvement « Dolly » de Mamour Diallo enrôle l’A.D.L de Ass Diobé Sylla La campagne électorale a véritablement démarré en trombe pour le Mouvement « Dolly » de Mamour Diallo et pour la coalition Benno Bokk Yaakar du Président Macky Sall à Louga. Pendant que les responsables de la coalition présidentielle se disputaient le comité électoral, le Directeur des Domaines, par ailleurs leader du Mouvement politique « Dolly Macky » de Louga manœuvrait loin des attentions et a réussi, contre toute attente, un coup inattendu en ralliant à sa cause et à celle de la coalition du Président Macky Sall le plus « irréductible » adversaire politique du Parti au Pouvoir de Louga.



Ass Diobé Sylla, puisque c’est de lui qu’il s’agit, qui a mis en place un Mouvement dénommé « Alliance pour le Développement de Louga » désigné sous le sigle ‘A.D.L était jusque-là le Mouvement politique qui s’est toujours illustré par un activisme et une opposition farouche contre le pouvoir politique local et a toujours, sur le terrain manifesté son hostilité ouverte contre l’actuel maire de Louga.

On se rappelle en 2014, lors des locales, l’adversité entre Ass Diobé et Moustapha Diop avait atteint des proportions telles qu’à bien des moments, des coups de feu étaient tirés, témoignant du coup la force politique et la détermination du leader de l’A.D.L à en découdre avec les tenants du pouvoir politique local. Aux dernières législatives, très couru, le leader de l’A.D.L s’était coalisé avec les libéraux et a démontré ses capacités à conduire des « troupes »

C’est ce Mouvement qui a rallié Mamour Diallo et la coalition Benno Bokk Yaakaar. Un coup dur pour l’opposition mais une aubaine pour les alliés du candidat Macky Sall car le poids politique du nouvel allié de Macky Sall a Louga est certain.

Sur les raisons de son choix, Ass Diobé l’explique par le « profil et le discours de Mamour Diallo » qui a convaincu le responsable de l’A.D.L à rejoindre la mouvance présidentielle. Une adhésion somme toute surprenante mais toute autant utile pour Benno Bokk Yaakaar qui se donne un allié de taille. Une entrée en matière bien réussi dans la campagne électorale par Mamadou Mamour Diallo et le mouvement « Dolly ».





