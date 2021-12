Le Moyen-Orient est coincé dans la ligne de mire d'une rivalité américano-chinoise qui s'aggrave Rédigé par leral.net le Lundi 27 Décembre 2021 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Au cours d'une année qui a apporté de profonds changements dans une grande partie du monde, le Moyen-Orient ravagé par les conflits semblait enfin tourner une page. Une frénésie diplomatique qui cherchait à combler de longues divisions a porté ses fruits. L'Irak est passé de l'épicentre de la violence de la région à celui du progrès, par exemple, en négociant de rares pourparlers entre de vieux rivaux, l'Arabie saoudite et l'Iran.



Sortant des coups écrasants de la pandémie et de quatre années de turbulences mondiales pendant la présidence de Donald Trump, de nombreux pays du Moyen-Orient ont montré des signes que ce niveau de conflit ne peut tout simplement pas perdurer.



Mais alors que l'année touche à sa fin et qu'un tourbillon de diplomatie s'accélère, une autre ligne de fracture géopolitique est apparue : le Moyen-Orient est devenu un champ de bataille politique et économique pour les États-Unis et la Chine, malgré ses tentatives continues de maintenir de cette puissante rivalité.



Dans des commentaires qui montrent à quel point cela rend les dirigeants du Moyen-Orient anxieux, un haut responsable émirati a exprimé au début du mois un sentiment de désespoir face à l'affrontement entre les États-Unis et la Chine.



"Ce qui nous inquiète, c'est cette fine ligne entre une concurrence aiguë et une nouvelle guerre froide", a déclaré la semaine dernière Anwar Gargash, conseiller diplomatique de la direction des Émirats arabes unis, dans un discours à l'Arab Gulf States Institute à Washington.

"Parce que je pense que nous, en tant que petit État, serons affectés négativement par cela, mais n'aurons en aucun cas la capacité d'affecter cette compétition, même positivement."

Gargash a confirmé les informations selon lesquelles les Émirats arabes unis – un allié régional clé des États-Unis – avaient fermé une installation chinoise en raison d' allégations américaines selon lesquelles le site était utilisé comme base militaire. Il a clairement indiqué qu'Abou Dhabi ne faisait que des paroles en l'air aux services de renseignement américains – les Émirats arabes unis n'étaient en fait pas d' accord avec la caractérisation du site par Washington. Abu Dhabi ne voulait tout simplement pas bouleverser un allié stratégique.

Mais les États-Unis ne gagneront pas toujours la bataille pour l'influence dans le pays. Quelques jours après les remarques de Gargash, Abu Dhabi a apparemment décidé d'arrêter de plaisanter avec l'Amérique. Il suspendait un achat plusieurs milliards de dollars de d'avions F-35 fabriqués aux États-Unis, le premier accord du genre avec un pays arabe. Les Etats Unis avaient fait la vente conditionnelle sur les Emirats Arabes Unis chute de Chine Huawei Technologies Co . de son réseau de télécommunications. Washington a affirmé que la technologie posait un risque pour la sécurité de ses systèmes d'armes, en particulier pour un avion que les États-Unis surnomment son "joyau de la couronne".



Abu Dhabi n'est pas d'accord. Un responsable émirati a déclaré qu'une "analyse coût/bénéfice" était à l'origine de leur décision de rester avec Huawei au détriment des F-35 . Et tandis que les responsables américains ont tenté de minimiser l'importance de l'événement et insistent sur le fait que la vente n'a pas été tuée, Abu Dhabi avait donné un nouveau ton, Abou Dhabi n'a pas l'intention de toujours se plier aux exigences américaines vis-à-vis de la Chine, et il rejette les notions de Washington sur les accords commerciaux chinois déguisés en activités militaires secrètes.



C'est un événement qui pourrait préparer le terrain, non seulement pour la puissance du Golfe, mais pour toute une région où les relations commerciales en croissance rapide de la Chine transcendent les anciennes rivalités géopolitiques et où l'hégémonie de longue date des États-Unis pourrait prendre fin.

« Un théâtre de compétition »



Le Moyen-Orient a été secoué par des tensions géopolitiques sans doute depuis que les puissances coloniales occidentales ont découpé la région riche en ressources en sphères d'influence il y a plus d'un siècle.

Mais la région avait rarement connu des violences à l'échelle des années 2010, lorsque des guerres simultanées dans quatre pays différents - la Syrie, le Yémen, la Libye et l'Irak - ainsi que des violences de longue date en Israël et dans les territoires palestiniens occupés , ont transformé de vastes étendues. du monde arabe dans un bain de sang.



C'était une période qui a coïncidé avec un changement politique capital – les États-Unis perdaient la priorité du Moyen-Orient alors qu'ils se concentraient au laser sur la Chine. Le chaos qui a suivi était sans précédent et semblait anticiper un vide de pouvoir majeur dans le sillage de Washington.



La vague de diplomatie régionale qui a suivi - précipitée et parfois aléatoire - semblait également dépendre d'un départ présumé des États-Unis de la région. Pendant tout ce temps, la Chine, autrefois vilipendée idéologiquement par des puissances comme l'Arabie saoudite, travaillait dans l'ombre du Moyen-Orient.

Pékin a forgé des partenariats économiques de grande envergure avec des pays comme Riyad et Téhéran.



Elle a renforcé sa présence dans des économies qui étaient déjà de solides partenaires commerciaux, comme les Émirats arabes unis, où elle est en passe de devenir le pivot de ses réseaux de télécommunications.



Habitué à être la cible d'accusations de violations des droits humains, Pékin a promis de garder le silence sur ceux du Moyen-Orient et de se tenir à l'écart de ses conflits. Il a fait du Moyen-Orient un élément clé de son initiative Belt and Road, un projet d'infrastructure massif qui relie l'Asie de l'Est à l'Europe (le canal de Suez en Égypte est la seule connexion maritime du projet). Et surtout, c'était l'occasion de couvrir les paris de la région en cas de sortie américaine.



"Vous avez ce scénario où cette puissance extra-régionale prépondérante semble partir, puis vous avez la Chine, un partenaire commercial de premier plan", a déclaré Jonathan Fulton, chercheur principal non-résident à l'Atlantic Council. "La région ressemble à un théâtre de compétition. Cela ressemble à la façon dont cela va se dérouler."



Les analystes soutiennent que si Washington force la région à choisir entre les États-Unis et la Chine, la réponse sera une évidence - les amis des États-Unis dans la région répugnent à attirer l'ire de la superpuissance, d'autant plus que sa présence militaire dans le Le Moyen-Orient reste vaste. Mais finalement, la région n'aura peut-être pas d'autre choix que de prendre la carotte chinoise quitte à se soumettre au bâton américain.



La gravitation de la région vers la Chine, soutient Fulton, est « la loi de la nature. C'est probablement ainsi que ce sera au cours du siècle prochain ».



Les États-Unis ont besoin de « vraies liquidités sur la table »



La principale faiblesse de la proposition américaine concernant la Chine au Moyen-Orient est que Washington n'offre aucune alternative aux accords lucratifs de Pékin.

Les États-Unis peuvent essayer de contraindre les Émirats arabes unis, par exemple, à se retirer de leur accord avec Huawei, mais ils ne sont pas disposés à leur donner une deuxième option compétitive. Au début de la chute des finances du Liban en 2020, les États-Unis ont fait pression sur Beyrouth pour qu'elle ne se tourne pas vers Pékin pour investir dans les infrastructures en décomposition du Liban, l'ambassadrice américaine Dorothy Shea émettant des avertissements télévisés sur les dangers des "pièges de la dette" chinois. Le gouvernement de l'ancien Premier ministre Hassan Diab a cédé aux pressions, tandis que les États-Unis ont largement rejeté son gouvernement, qu'ils pensaient être soutenu par le Hezbollah, et que la coopération occidentale avec l'économie en difficulté a été quasi nulle.

Accueil Envoyer à un ami Partager