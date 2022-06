Le Mozambique fait son entrée au Conseil de sécurité de l'Onu

L'Assemblée générale des Nations Unies a élu jeudi l'Equateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse au Conseil de sécurité de l'Onu pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2023. L'Assemblée générale des Nations Unies a élu jeudi l'Equateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse au Conseil de sécurité de l'Onu pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2023.



L'Equateur a obtenu 190 voix, le Japon 184, Malte 185, le Mozambique 192 et la Suisse 187. Ils remplaceront l'Inde, l'Irlande, le Kenya, le Mexique et la Norvège. Le Conseil de sécurité de l'Onu compte cinq membres permanents disposant d'un droit de veto - Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Chine, Russie - et dix membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Ces derniers doivent recueillir plus des deux tiers des voix. (VOA/AFP)

